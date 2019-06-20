شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بإعادة استغلال وتصنيع قضبان السكة الحديد المستعملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ونائب دائرة إيتاى البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة، بسؤال موجه للحكومة، بشأن إعادة تصنيع قضبان السكك الحديدية المستعملة بعد استبدالها بأخرى جديدة.

وقال "حمروش"، فى طلبه المقدم للبرلمان: "لماذا لا يتم إعادة تصنيع قضبان السكك الحديدة المستعملة بعد استبدالها بأخرى جديدة، حيث عن هذه القضبان ملقاة على جانبى السكك الحديدية فى الخطوط الطوالى والمناشى والفرعية والمخازن، بما يبلغ ويقدر بمئات الآلاف من الأطنان".

وأضاف "حمروش"، أن إعادة تصنيع هذه القضبان فى مصانع الحديد سيوفر للدولة مبالغ كبيرة يمكن استخدامها فى التطوير الجارى لهذا المرفق الحيوى.

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