خالد خلف الله: نثق بمجهوادات الشرطه فى تأمين أمم أفريقيا وقدراتها ستبهر العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد اللواء خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بالخطة الأمنية التى اعتمدتها وزارة الداخلية فى تأمين الحدث الرياضى الأكبر فى القارة الأفريقية بطولة الأمم الأفريقية التى ستنطلق بمصر بعد غدا الجمعة، مؤكدا أن قدرات الأمن المصرى بكافة القطاعات تفوق الخيال .

وأضاف خلف الله، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه فى كافة قطاعات الوزارة ومدراء الأمن هدفه التشديد على التأمين الكامل والشامل لكل المرافق الحيوية والاستادات وأماكن تجمع الجماهير والطرق المؤدية للاستادات ووسائل المواصلات والمطارات وأماكن إقامة الوفود الأفريقية ضيوف مصر خلال البطولة، وإظهار مصر بصورة مشرفة تبرهن علي ريادتها للقارة السمراء أمام العالم .

ولفت خلف إلى أن زيارة الرئيس السيسي للاستادات وتفقده اللمسات الأخيرة للمنشاءات ولقائه وقيادات الدولة بالفريق الوطنى سيكون له مفعول كبير فى دعم الفريق فى مسيرته بالبطولة وحافز كبير للاعبين قبيل انطلاقها .

وأشار خلف الله إلى أن نواب البرلمان يثقون كل الثقة فى قدرة الأمن المصرى فى منع آى تجاوز وسيقدمون تجربة فريدة فى بسط الأمن وتأمين الفرق والجماهير من كافه أجهزة الأمن المصرية وكافة القطاعات .