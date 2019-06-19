رئيس الوزراء اليمني يوجه بنزع كل بؤر التوتر في جزيرة سقطرى

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ)

وجه معين عبدالملك، رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء اليوم الأربعاء، باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن ونزع كل بؤر التوتر والاحتقانات والعمل على تجاوز الإشكالات الأخيرة في جزيرة سقطرى.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه عبدالملك بمحافظ أرخبيل سقطرى، رمزي محروس، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وأكد عبدالملك دعم ومساندة الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي، لكل الإجراءات الرامية للحفاظ على السلم الاجتماعي، وأمن واستقرار وسلامة المواطنين والحفاظ على مؤسسات الدولة.

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وأشار عبد الملك إلى أن محافظة ارخبيل سقطرى كانت وستظل نموذجا مشرفا للتعايش والتعاطي مع الاختلافات بروح المسؤولية.

ووجه رئيس الوزراء محافظ سقطرى وقيادات المحافظة، بمضاعفة الجهود لتطبيع الأوضاع في الأرخبيل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن اشتباكات مسلحة قد اندلعت الثلاثاء الماضي، بين قوات الأمن اليمنية، وقوات ما تسمى "بالحزام الأمني" المدعومة من دولة الإمارات العربية، في ميناء جزيرة سقطرى.