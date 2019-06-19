​التعليم العالي تعلن عن أحدث جامعة حكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة مجلس الوزراء في جلسته اليوم الأربعاء، استقلال فرع جامعة جنوب الوادى بالأقصر ليصبح جامعة الأقصر.

وأضاف الوزير في بيان مساء اليوم أن المجلس وافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة ١٩٧٢ فيما يتعلق بإضافة كلية طب الأسنان إلي جامعة السويس، وإنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بقنا- جامعة جنوب الوادي.

وفي أبريل الماضي، وافق المجلس الأعلى للجامعات، على فصل فرع الأقصر بجامعة جنوب الوادي، ليصبح جامعة مستقلة باسم جامعة الأقصر لتكون الجامعة الحكومية رقم 27 على مستوى الجمهورية.

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وكان فرع جامعة جنوب الوادي بالأقصر يضم 5 كليات هي: الألسن، والآثار، والسياحة والفنادق، والفنون الجميلة، والحاسبات ونظم المعلومات.

واعتبر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن إعلان الأقصر جامعة مستقلة يعد حدثًا هامًا في تاريخ المحافظة وخطوة علمية كبيرة نحو المستقبل.

وأضاف ألهم في تصريحات صحفية في وقت سابق، إن الجامعة ستساهم في استيعاب طلاب محافظة الأقصر وتخفيف العبء عليهم من مشقة السفر خارج المحافظة، كما تساهم في استيعاب الطلاب من مختلف المحافظات من الراغبين في الدراسة في محافظة الأقصر.

وقال إن المحافظة تحظى بسمعة كبيرة كمدينة سياحية عالمية وستعمل على خلق تعاون مع الجامعات الأجنبية.