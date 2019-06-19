"رفع سعر الخبز وتلوث المياه".. الحكومة ترد على 9 شائعات أثارت جدلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها بيع منطقة الحسين الأثرية والجامع الأزهر لشركات أجنبية، بجانب كشف حقيقة تلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية، ورفع أسعار تذاكر المترو لـ17 جنيهًا.

ويستعرض "الخليج 365" الشائعات التي أوضحها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم:

تلوث مياه الشرب بالقليوبية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تلوث مياه الشرب بمحافظة القليوبية نتيجة لزيادة نسبة الكلور بالمياه، موضحًا انه "عاري تمامًا عن الصحة".

وأوضحت محافظة القليوبية أن نسبة الكلور بالمياه لا تتخطى المعدلات الطبيعية والمسموح بها، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق بين المواطنين، وأن شركة المياه تقوم بشكل دوري بعملية غسيل لشبكات مياه الشرب.

تعاقد العاصمة الإدراية مع شركات وهمية

نفى المركز الإعلامي ما تردد من أنباء بشأن تعاقد شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع شركات استثمارية وهمية، تقوم بالتحايل على المواطنين فيما يتعلق ببيع الوحدات السكنية، عاري تمامًا عن الصحة.

وقال المركز إن الشركة حريصة تمامًا على التعامل مع الشركات الاستثمارية الموثوق بها، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى فقد الثقة في الحكومة والنيل من نجاح المشروعات القومية الجديدة.

رفض أسيوط تخليد اسم شهيد

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول رفض محافظة أسيوط تخليد اسم الشهيد أبانوب وهو أحد شهداء حادث العريش الإرهابي الأخير، عار تمامًا عن الصحة.

وأوضحت محافظة أسيوط، أنها أطلقت اسم الشهيد على كوبري قرية بني قرة بمسقط رأسه بمركز القوصية تخليداً لذكراه وعرفاناً بتضحياته، مُشددةً على أن إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع يعد نوعاً من أنواع التكريم لهم ولأسرهم وتخليداً لذكراهم لما قدموه من تضحيات جليلة في خدمة الوطن، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أهالي الشهداء.

-بيع الحسين والأزهر لشركات أجنبية

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد ببيع الحكومة منطقة الحسين الأثرية والجامع الأزهر لصالح شركات ومستثمرين أجانب، عار تمامًا عن الصحة.

وشددت وزارة الآثار على اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية وعدم التفريط فيها أو المساس بها، وأن جميع المواقع الأثرية والتاريخية مملوكة للدولة ولا يجوز استغلالها كحق انتفاع للغير، خاصةً أنها تعد جزءاً من الأموال العامة.

-تحمل الموازنة قرض بـ3.1 مليون يورو

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن تحمل ميزانية الدولة قرضًا بقيمة 3.1 مليون يورو لتطوير المتحف المصري بالتحرير.

وقالت وزارة الآثار إن حصول مصر على منحة لا ترد مُقدمة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع تطوير المتحف المصري، وذلك ضمن برنامج النمو الاقتصادي الشامل، وأن مشروع تطوير المتحف المصري سيتم تنفيذه بالتعاون مع خبراء أوروبيين في المتاحف خلال السنوات الثلاث المقبلة للنهوض بالمتحف المصري.

-إضافة سنة رابعة بالثانوية العامة

نفى المركز الإعلامي ما تردد من أنباء تُفيد بإضافة وزارة التربية والتعليم سنة دراسية رابعة لتأهيل طلاب الثانوية العامة لمرحلة التعليم الجامعي، في إطار تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن السنوات التعليمية المقررة على الطلاب في المرحلة الثانوية العامة ثلاث سنوات كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

-رفع سعر رغيف الخبز لـ60 قرش

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد اعتزام الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لــ 60 قرشًا بالبطاقات التموينية.

وقالت وزارة التموين إنها مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة، مُشددةً على أنه لا تفكير بالمساس به؛ تيسيرًا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

-إجبار عمال على المعاش المبكر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول إجبار عمال شركات الغزل والنسيج للخروج على المعاش المبكر في إطار خطة تطوير القطاع والتي ستتكلف نحو 21 مليار جنيه.

وأوضحت وزارة قطاع الأعمال العام أن المعاش المبكر نظام اختياري وأنها حريصة كل الحرص على العمال وحقوقهم وما يمتلكونه من خبرات.

وأشارت الوزارة إلى أنه من بين الـ 21 مليار جنيه تكلفة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لها، هناك نحو 700 مليون جنيه مخصصة لتدريب وتأهيل العاملين في هذا القطاع، مُوضحةً أنه جارٍ أيضًا تنفيذ خطط لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها في قطاعات ومجالات متعددة لتحسين الأداء وتعظيم الإنتاجية وزيادة العوائد المُحققة، بما ينعكس إيجابًا على العاملين الذين يمثلون أحد أهم عناصر التطوير، وأنها بدأت بالفعل في تنفيذ برامج تدريبية للعاملين لرفع كفاءتهم ومهاراتهم.

-رفع تذاكر المترو لـ17 جنيه

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، عقب افتتاح محطات "هارون، ألف مسكن، ونادي الشمس" إلى 17 جنيهاً.

وأشارت وزارة النقل، إلى أن أسعار التذاكر الحالية للمترو بخطيه الأول والثاني كما هي تمامًا دون أي زيادات عليها وبحد أقصى 7 جنيهات.