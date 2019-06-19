الأمم المتحدة : هناك أدلة على مسؤوليّة وليّ العهد السعودي في قتل خاشقجي

وكالات- رصدت خبيرة أممية في حقوق الإنسان "أدلة ذات مصداقية" على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل الصحفي الناقد للمملكة جمال خاشقجي.

وكتبت أجنيس كالامارد في تقريرها لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي نُشر اليوم الأربعاء 19 جوان 2019 في جنيف، أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى التورط.

تجدر الإشارة إلى أن هناك شبهات تحوم حول تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قتل خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر الماضي.