75% زيادة في الصادرات المصرية لتنزانيا خلال عام 2018

أكد السفير "محمد جابر أبو الوفا"، سفير مصر لدى تنزانيا، بأن حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا قد شهد تطوراً ملموسا خلال عام 2018، حيث بلغ حوالى 47.19 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ25.41 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017. جاء ذلك على هامش زيارة وفد من ممثلي الشركات المصرية الأعضاء في المجلس التصديري للصناعات الهندسية خلال الفترة من 17 – 20 يونيو 2019 إلى دار السلام، وبحضور ممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة التنزاني.
وأبرز السفير المصري في كلمة ألقاها في بداية الاجتماعات التطورات الإيجابية العديدة التى تشهدها العلاقات المصرية التنزانية في مختلف المجالات، بما فيذلك النمو الكبير في حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحاً أهمية السوق التنزاني بالنسبة للصناعات والصادرات المصرية، وبالأخص في ضوء ما تمثله تنزانيا من نافذة هامة لأسواق دول شرق وجنوب أفريقيا الأخرى، وتحديداً في ضوء عضويتها في تجمعي دول شرق إفريقيا والسادك. كما أكد على استعداد السفارة والمكتب التجاري في دار السلام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لمساعدة الشركات المصرية على ترويج منتجاتها فى السوق التنزانى.
وتطرق السفير "أبو الوفا" إلى الزيادة الكبيرة المتحققة في حجم الصادرات المصرية إلى تنزانيا خلال
وأرجع "أبو الوفا" الطفرة الإيجابية المتحققة في حجم التبادل التجاري بين البلدين في جانب كبير منها إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها علاقات البلدين خلال الفترة الماضية، بداية من الزيارة الناجحة للسيد رئيس الجمهورية إلى دار السلام في أغسطس 2017، والتى مثلت دفعة قوية لعلاقات البلدين فى مختلف المجالات، وانعقاد أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين في القاهرة فى يناير 2018، وزيارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى دار السلام في ديسمبر 2018، فضلا عن زيارة رئيس مجلس النواب إلى تنزانيا في أبريل 2019
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