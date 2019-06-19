سفير مصر في اليابان يفتتح دورة تدريب معلمي المدارس اليابانية

افتتح أيمن كامل سفير مصر في طوكيو دورة تدريب معلمي المدارس اليابانية المصرية، حيث ألقى كلمة في حفل الافتتاح أكد خلالها على التوجه العام للدولة من حيث الاهتمام بالمواطن وتنمية القدرات والكفاءات من خلال التعليم، وإعطاء الأولوية للمشروع القومي الخاص بإطلاق إستراتيجية شاملة لإصلاح وتطوير منظومة التعليم المصري.
وأوضح السفير أن مبادرة رئيسالجمهورية بالاستثمار في العنصر البشري تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية الشاملة، والتي ترتكز في أحد أهم محاورها على تطوير منظومة التعليم عبر عدة أدوات من بينها المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في مجال التعليم، والتي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية خلال زيارته
وتناولت الكلمة كذلك استعراض مختلف أبعاد برنامج الشراكة في مجال التعليم، والذي يعتبر نقطة مضيئة في مسيرة التعاون بين مصر واليابان، ونموذج يحتذى به في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يؤكد على أهمية التعليم في إطار الرؤية المصرية لتمكين الشباب، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلا عن تعزيز قيم السلام والاستقرار والتنمية والإزدهار، بالإضافة إلى تثمين أهمية البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في تحقيق نهضة الأمم.
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