قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي يمتلك قوة تدميرية كبيرة، موجها رسالة لكافة من يسعى إلى مهاجمة إسرائيل بالقول "لا تجربونا".
تصريحات نتنياهو جاءت، خلال تفقده المناورات العسكرية التي بدأها الجيش الإسرائيلي الخميس الماضي في كافة أنحاء إسرائيل بمشاركة عدد كبير من الوحدات القتالية، ورافق نتنياهو في جولته رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال أفيف كوخافي.
وصرح نتنياهو في ختام جولته "أختتم مناورة كبيرة متعددة الأذرع يجريها جيش الدفاع الإسرائيلي على عدة جبهات.
وأضاف: "أسمع جيراننا في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق يهددون بتدميرنا. أقول لأعدائنا جيش الدفاع الإسرائيلي يمتلك قوة تدميرية كبيرة للغاية. لا تجربونا".
ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي مناورات عسكرية
وقد انتقلت المناورات التي تجري في البر والبحر والجو من مرحلة الدفاع إلى الهجوم. وكشف سلاح الجو الإسرائيلي يوم أمس أن المقاتلات الحربية الجديدة من طراز "إف-35" شاركت بشكل فعّال ولأول مرة في هذه المناورات.
وبحسب تصريحات لقيادة الجيش، فإن المناورات تختبر مستوى التنسيق بين أذرع الجيش المختلفة، وجاهزيتها للتعامل مع سيناريوهات حربية متعددة.
وتكتسب المناورات أهميتها كونها تأتي في ظروف إقليمية معقدة، لا سيما الأزمة مع إيران في الخليج العربي واستمرار إسرائيل في تنفيذ هجمات تستهدف منع التمركز العسكري الإيراني في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر بنيامن نتنياهو مهددًا: لا تختبروا قوتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.