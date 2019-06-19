موكب الأمير ويليام يصطدم بامرأة مسنة في لندن

ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية إن دراجة نارية تابعة لموكب الأمير ويليام دوق كمبردج اصطدمت بسيدة عجوز عندما كان في طريقه من لندن إلى قلعة وندسور.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدراجة النارية اصطدمت بالعجوز وأطاحت بها في الهواء عندما كانت تقوم بإخلاء الطريق لمرور موكب الأمير وزوجته كيت ميدلتون.

وتابعت أن المرأة العجوز في حالة حرجة بعد ما

أصيب بكسر في الحوض بالإضافة لعدد من الإصابات الأخرى جراء الاصطدام بالأرض، إلا أن حالتها مستقرة.

وأضافت الصحيفة إلى أن قائد الدراجة الهوائية تعرض لعدد من الإصابات هو الآخر إلا أنه كان يسير على قدميه بصورة طبيعية.

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وكشفت عن أن قائد الدراجة الهوائية كان يسير في

الاتجاه المعاكس للموكب عندما اصطدم بالسيدة العجوز التي تدعى إيرين مايور.

ولفتت إلى أن الأمير هاري وزوجته كيت لم يعرفا بأمر الحادث إلا عندما وصلا إلى قلعة وندسور وقاما بإرسال باقة من الورود إلى العجوز معربين عن أملهم في زيارتها بالقريب العاجل.

ولم يكن هذا الحادث هو الأول للعائلة الملكية البريطانية خلال الفترة الأخيرة حيث اصطدم الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث بسيارة أخرى في يناير الماضي، وتعرضت قائدة السيارة وقتها لعدد من الكسور أيضا.