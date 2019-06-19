وزير خارجية فرنسا يتوجه إلى إيران لخفض تصعيد أزمة الاتفاق النووي

أعلنت مؤسسة الرئاسة الفرنسية، بأن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، توجه إلى إيران اليوم من أجل عقد مباحثات، بهدف خفض تصعيد الأزمة والخاصة بالاتفاق النووي- بحسب ماذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".
وكان لودريان قد طالب، من إيران بالتوقف عن التهديد بالانسحاب من الاتفاق النووي الجمعة الماضية
وجاءت دعوة لودريان قبل اجتماع عدد من الدول الموقعة على الاتفاق تدعم طهران مع وزير الخارجية الإيراني في فيينا.
وقال لودريان: "لابد أن يتوقفوا عن التهديد بالتخلي عن التزامهم بالاتفاق النووي حتى يتسنى لنا إيجاد سبل لتعويض إيران اقتصاديا".
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