أميركا تنشر صواريخ باتريوت وطائرات استطلاع في الشرق الأسط

أكدت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاجون"، أن نشر 1000 جندي في الشرق الأوسط، يشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع. يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الأميركي أنّ الهجوم على ناقلة النفط اليابانية في بحر عمان الأسبوع الماضي ناتج من لغم بحري شبيه بألغام إيرانية، مشيرا إلى جمع بصمات من على الناقلة تتيح بناء قضية جنائية ضد المسؤولين عن الهجوم.

وتعرضّت ناقلة نفط يابانية وأخرى نروجية الخميس الماضي لهجومين فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي يعبر منه يوميا نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً. واتّهمت الإدارة الأميركية إيران بالوقوف خلف الهجومين.