تدمير طائرة مسيّرة للميليشيات قبل دخولها المجال السعودي

وأوضح العقيد المالكي أن الطائرة المسيّرة، تم رصد إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية من محافظة الحديدة وتم اعتراضها فوق الأجواء بمحافظة (حجة) قبل دخولها للمجال الجوي للملكة العربية السعودية.
وأضاف أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بمخالفة اتفاق (ستوكهولم) وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكانا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، مما يمثل تهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي وتقويضا للجهود السياسية لإنجاح الاتفاق، كما تواصل مخالفة القانون الدولي الإنساني باتخاذ المناطق المأهولة بالسكان واتخاذ المدنيين كدروع بشرية لنشاطاتها الإرهابية المتعلقة بتخزين وإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار وتفخيخ وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد.
وبيّن العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد الحق المشروع باتخاذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني .
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