الشرعية تندد بتهديدات الانقلابيين للمنظمات الدولية

وأكدت اللجنة العليا للإغاثة في اليمن أن هذه التهديدات وحملات التحريض تعد من معوقات العمل الإنساني التي تقوم بها الميليشيات الإرهابية بحق العملية الإغاثية. وقالت إن «الضحية المباشرة لتهديد المنظمات الدولية فئات كبيرة من المستحقين في المحافظات الخاضعة لسطوة الإرهابيين».
الاتحاد الأوروبي
من جهة أخرى، دعت الحكومة اليمنية الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى فرض مزيدٍ من الضغط على الميليشيات الحوثية لأجل تحقيق تقدم في العملية السياسية وفقا للمرجعيات المتفق عليها ووقف الانتهاكات والخروقات التي تطال العمل الإنساني في اليمن خاصة فيما يتعلق بتوزيع المساعدات الإنسانية.
وأكد نائب وزير الخارجية بالحكومة محمد الحضرمي خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن، كريستيان تيستو، ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، ريكاردو فيلا، أن الضغط على الحوثيين المدعومين من إيران، وكشف ابتزازهم للمنظمات الدولية هما الطريقان الفاعلان لتحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
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