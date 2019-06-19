دعوة المعارضة السودانية لمفاوضات غير مشروطة

وأكد البرهان أن تحالف الحرية والتغيير هو الذي قاد الاحتجاجات التي بدأت، في ديسمبر الماضي، وحتى إطاحة الجيش بالبشير في الحادي عشر من أبريل بعد مظاهرات حاشدة ضد حكمه.
وأضاف أن «الحرية والتغيير هي المبادرة للحراك ونحن لا ننكر دورها في الثورة وقيادتهم للجماهير، لا ننكر ذلك عليهم».
وفي الثالث من يونيو، هاجم مسلحون يرتدون الزي العسكري اعتصاما أمام القيادة العامة للقوات المسلحة مما خلف عشرات القتلى، ومنذ السادس من أبريل الماضي، اعتصم آلاف السودانيين أمام القيادة العامة للمطالبة بالإطاحة بالبشير، وفي مرحلة لاحقة، طالبوا بنقل السلطة إلى المدنيين.
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