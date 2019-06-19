مارس 2020 موعدا لمقاضاة متهمي إسقاط الطائرة الماليزية

وقال قائد الشرطة الهولندية فيلبرت بوليسن في مؤتمر صحفي أمس «سنصدر مذكرات التوقيف الدولية بحق المشتبه بهم الذين نلاحقهم، كما سيوضعون على اللوائح الوطنية والدولية للأشخاص الملاحقين، لذلك نعلن أسماءهم وننشر صورهم».
وبحسب النائب العام الهولندي فريد فيستربيكي فإن الأربعة متهمون بأنهم رافقوا نقل نظام الصواريخ المضادة للطائرات من نوع +بي يو كي+ إلى شرق أوكرانيا، وهو النظام بحسب المحققين الذي أطلق منه صاروخ أسقط في السابع عشر من يوليو 2014 طائرة البوينغ التابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق منطقة النزاع المسلحة في شرق أوكرانيا الانفصالي. ولقي الركاب الـ283 الذين كان 196 منهم من الجنسية الهولندية، إضافة إلى أفراد الطاقم الـ15 مصرعهم.
وتابع النائب العام الهولندي في المؤتمر الصحفي «نلاحق المشتبه بهم الأربعة بشكل أساسي؛ لأنهم تسببوا بتحطم الطائرة وبقتل ركاب الطائرة الـ298»
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