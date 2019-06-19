اندفاع تركي ومقررة لا صوت لها يسيّسان قضية خاشقجي

حاولت تركيا ركوب موجة تقرير غير ملزم، لمقررة مستقلة في الأمم المتحدة، كرّرت فيه ما تم تداوله في وسائل إعلام مغرضة ومسيّسة، وذات أجندات في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي ، الذي تجري محاكمة المتورطين في مقتله بكل شفافية ووضوح، وبحضور ممثلين لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى تركيا، ومنظمات حقوقية سعودية، في تأكيد سعودي على الوصول إلى الحقيقة، وعدم إفلات الفاعلين، ومحاسبتهم وفق الأنظمة المرعية.

تقرير غير ملزم

كانت المقررة المستقلة للأمم المتحدة أنييس كالامار، أعلنت تقريرها -أمس- مشيرة إلى أنها قامت بالتحقيق الذي تضمن التقرير نتائجه كجزء من دورها كمقررة أممية خاصة.

ومقررو الأمم المتحدة مستقلون، ولا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة، وقراراتهم غير ملزمة للمنظمة أو لأمينها العام.

ودعت كالامار الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيرس إلى فتح تحقيق جنائي رسمي في القضية. متجاهلة أن الجهات القضائية السعودية تتولى هذا الأمر بحكم سيادتها، وهو ما يمكن حمله على أن مجرد محاولة لتسييس القضية، خصوصا مع ردة الفعل التركية المباشرة، إذ إنه إثر إعلان كالامار عن تقريرها، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو تأييده توصيات التقرير. وكتب على «تويتر» «أدعم بقوة توصيات المقررة أنييس كالامار، لتوضيح ملابسات قتل خاشقجي، ومحاسبة المسؤولين عنه».

تأييد غريب

اللافت في تأييد أوغلو المباشر للتقرير، أنه جاء على الرغم من ادّعاء كالامار في تقريرها أن «التحقيقات التي أجرتها السعودية وتركيا»عجزت عن تلبية المعايير الدولية المتعلقة بالتحقيقات في القتل خارج القانون«، وهو تقرير يدين تركيا ويتهمها بالتقصير في تلبيه معايير التحقيقات، ومع ذلك يؤيد وزير خارجية أنقره هذا الاتهام، مهتما بما يظن أنه يدين السعودية أكثر من اهتمامه وعنايته بالدفاع عن سيادة بلده، مخالفا بذلك الأعراف الدبلوماسية المعتادة!.

الجبير يوضح

في رد فعل توضيحي، أطلق وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير جملة من التغريدات التي فنّدت ما جاء في التقرير من مغالطات، مؤكدا أنه»لا جديد.. المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام«، ومؤكدا أن التقرير»يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته«.

وركز الجبير، على شفافية تعامل المملكة مع القضية، وقال في تغريدة»المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية«، وأن»قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة و المحاكمات جارية«.

وشدد الجبير على مسألة السيادة واستقلال القضاء، وقال»نؤكد أن الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية، وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة، ونرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة، أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان«، وأكمل»سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه».

محاكمة

تحاكم المملكة في إطار قضية خاشقجي مسؤولين رفيعي المستوى، بينهم نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري.

وطلب النائب العام عقوبة الإعدام لـ5 أشخاص من بين 11 يحاكمون في هذه القضية.

موقف سعودي

التقرير غير ملزم

يكرر ما تداولته وسائل الإعلام المغرضة

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يتضمن تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته

ممثلو الدول دائمة العضوية وتركيا ومنظمات حقوقية يحضرون جلسات المحاكمة

قيادة المملكة وجّهت بإجراء التحقيقات اللازمة

الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر القضية

القضاء السعودي مستقل بشكل تام

رفض أي محاولة للمساس بقيادة المملكة

رفض إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه

سيادة المملكة وولاية قضائها على القضية لا مساومة فيه

من هي أنييس كالامار؟

كاتبة في صحيفة واشنطن بوست الأميركية «كتب فيها خاشقجي»

تعاونت مع الكاتب ديفيد كاي في كتابة مقالات عدة تناولت قضية مقتل خاشقجي

كتبت مقالات في هذا الشأن في قسم الرأي العالمي في الصحيفة أكتوبر 018.

زارت تركيا عدة مرات وعقدت لقاءات مع مسؤولين أتراك

تصريحاتها منذ أكتوبر 2018 توافقت مع تصريحات المسؤولين الأتراك بما فيها السماح ببث المحاكمة

لم تسمح لها الولايات المتحدة بالتدخل في ملف مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج

اشتكتها الفلبين عام 2018 لـ«حكمها المتحيز» حيال عمليات مكافحة المخدرات