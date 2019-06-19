اعتقال 7 دواعش ومصادرة سلاح في الرقة

تواصل حملات قوات سورية الديمقراطية ضد خلايا تنظيم داعش في مناطق سيطرتها شرق الفرات، وذلك في محاولة مستمرة منها لضبط الفوضى والفلتان الأمني الذي يسيطر على مناطقها.

وقال المرصد السوري، إن عناصر قسد داهمت مناطق في الرقة بعد معلومات استخباراتية، تمكنوا من خلالها من اعتقال 7 من خلايا التنظيم بالإضافة لمصادرة سلاح وذخائر.

وأفاد المرصد السوري، مساء أمس، أن دوي ثلاثة انفجارات سمع في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية، كما داهمت قسد مقرا تتخذه خلية تابعة لتنظيم داعش في منطقة حارة البدو في مدينة الرقة.

مقتل 55 من قوات النظام

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من جهة أخرى، قتل أكثر من 55 عنصرا من قوات رئيس النظام السوري، بشار الأسد والفصائل المقاتلة، الثلاثاء، في اشتباكات مستمرة بين الطرفين قرب محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار مدير المرصد رامي عبدالرحمن إلى "اشتباكات عنيفة اندلعت، أول من أمس، إثر هجوم شنته هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل مقاتلة أخرى ضد مواقع لقوات النظام في ريف حماة الشمالي"، مما تسبب بمقتل 41 عنصراً من الهيئة والفصائل مقابل 14 من قوات النظام.

ومنذ نهاية أبريل، تشهد منطقة إدلب تصعيداً عسكرياً، إذ تستهدف الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري والروسية المساندة لها، ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي المحاذي له، مما يسفر بشكل شبه يومي عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين. وباتت قرى وبلدات شبه خالية من سكانها بعدما فروا جراء القصف العنيف.