سقوط كاتيوشا على شركة نفطية في البصرة

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح أمس نتيجة سقوط صاروخ كاتيوشا على شركة نفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة جنوب العراق، وأكدت بإيراد مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وتعهد العراق باتخاذ إجراءات رادعة أمنيا وقانونيا ضد الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ والقذائف على عدد من المواقع العسكرية والمدنية في بغداد وباقي المحافظات.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان صحفي لها أمس، أن القوات الأمنية بكل تشكيلاتها لن تسمح في العبث بأمن العراق والتزاماته، موضحة أن هذه التدابير جاءت تنفيذا لما جاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة الصادر أول من أمس، وأنها كلفت جميع الأجهزة الاستخبارية بجمع المعلومات، وتشخيص الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ والقذائف، تمهيدا لاتخاذ الجهات الأمنية، الإجراءات الأمنية والقانونية الرادعة ضدها.

وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت في وقت سابق أمس، عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح نتيجة سقوط صاروخ كاتيوشا على شركة نفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة جنوب العراق، وأكدت بإيراد مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.