السعودية الأكثر تفاؤلا بشأن اندماج اللاجئين

فيما يحتفل العالم اليوم بيوم اللاجئ العالمي أو اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 يونيو كل عام، حلت السعودية ثالثة فيما يخص التفاؤل بشأن اندماج اللاجئين بنجاح في مجتمعهم الجديد، بنسبة 55% خلف الهند (68%) والأرجنتين (58%) في استطلاع شمل 26 دولة، بعنوان «المواقف العالمية تجاه اللاجئين في 2019».

نتائج الاستطلاع

%64 يرفضون من السعوديين إغلاق الحدود أمام اللاجئين (النسبة العالمية 40%)

%63 يدعمون الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء من الحرب أو الاضطهاد (النسبة العالمية 61%)

%50 يشكون في صحة اللاجئين القادمين إلى بلادهم (النسبة العالمية 55%)

المساعدات السعودية للاجئين حول العالم

1.03 مليار دولار في 8 أعوام

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- المساعدات المقدمة من خلال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: 239.7 مليون دولار

- المساعدات المقدمة عن طريق منظمة الهجرة الدولية:

93.2 مليون دولار

- استضافة 1.07 مليون شخص من اللاجئين في 2018 (تسميهم بالزوار) بينهم 561.911 من اليمنيين، و262.573 من السوريين، و249.669 من البورميين، أي ما يعادل 5.26% من عدد المواطنين السعوديين، وهؤلاء الزوار لا يعيشون في مخيمات في المملكة كما هو الحال في دول عديدة، وإنما لهم حق الإقامة والتنقل ويتمتعون بخدمات التعليم والصحة والعمل التي يتمتع بها المواطن السعودي.

- وفقاً لبيانات منصة التتبع المالي للأمم المتحدة (FTS) في سبتمبر 2018، فقد حلت المملكة في المرتبة الرابعة من بين الدول الكبرى المانحة للمساعدات الإنسانية، حيث غطت الأعمال الإنسانية والإغاثية للمملكة 40 دولة.