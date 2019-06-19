تمور لغانا وبنجلاديش وسلال غذائية لمحتاجي اليمن

التقى المستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، بمقر المركز في الرياض أمس، سفير أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف، وبحث معه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية بين المركز وأذربيجان.

وقدم السفير الأذربيجاني شكره الجزيل للمملكة التي قدمت خلال الأعوام الماضية أكثر من 100 مليون دولار بشكل دعم إنساني وتنموي لأذربيجان شملت مجالات الإيواء والدعم اللوجستي الإنساني، إضافة إلى دعم قطاع التعليم وتأهيل أنظمة مياه الشرب.

تمور لغانا وبنغلاديش

سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة أمس 50 طنا من التمور هدية المملكة لجمهورية غانا.

كما سلم فريق المركز 50 طنا من التمور هدية المملكة لبنغلاديش.

سلال غذائية

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وزع المركز 360 كرتونا من السلال الغذائية في مناطق «غوظف»، «سلمهو»، «سندافه»، «شرط»، «عبطره»، «صارفه»، «أرسيمه»، «عبلهن»، بمديرية «حديبو» في محافظة سقطرى، استفاد منها 313 أسرة.

كما وزع 367 سلة غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى محافظة مأرب، ووزع كذلك 330 سلة غذائية في مديريتي صالة والمظفر في تعز.

حيث جرى توزيع 180 سلة غذائية للنازحين والمتضررين في مديرية صالة، و150 سلة غذائية للنازحين والمتضررين في مديرية المظفر، استفاد من التوزيع في المحافظتين 330 أسرة.

ونظم المركز بمقره بالرياض في يومي 15 و16 شوال الجاري ورشة عمل بعنوان «التواصل في النزاع المسلح والأزمات الإنسانية».