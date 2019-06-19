«بي.إن سبورت» تسرح المئات من موظفيها

أبوظبي (الاتحاد) ذكرت وكالة «بلومبرج» الأميركية أن شبكة «بي.إن سبورت» القطرية سرحت ما يقرب من 20 بالمئة من موظفيها في مقرها بالدوحة، مرجعةً ذلك إلى انخفاض كبير في إيرادات تلفزيونها مدفوع الأجر. وقال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر لـ «بلومبرج»: إن الشركة سرحت حوالي 300 موظف في قطر، أي حوالي 18% من القوى العاملة المحلية. وطلب مصدر بلومبرج عدم الكشف عن اسمه «لأن الرقم الذي قاله لم يكن مسموحاً لاطلاع العامة عليه»، بحسب ما نشرت الوكالة. وحاولت شبكة بي.إن تبرير هذه الخطوة، ونقلت بلومبرج عن بيان لها، أنها اتخذت بعض «القرارات الصعبة لتناسب حجم أعمالنا»، وتعكس تأثير ما وصفته بالقرصنة على الشركة.

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