أردوغان يهدد أكرم أوغلو قبل انتخابات الإعادة في إسطنبول

أبوظبي (مواقع إخبارية)

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمحاسبة مرشح المعارضة في انتخابات بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، والتي من المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل.

وكال أردوغان خلال خطاب له، في تجمع انتخابي، في حي سلطان غازي، بمدينة إسطنبول، تهماً وانتقادات شتى لإمام أوغلو، متهماً إياه بإهانة الحاكم الإقليمي لمدينة أوردو التركية، ومهدداً بأنه ستتم محاسبته بعد الانتخابات.

وقال أردوغان: «أين يقف؟ إنه مع أنصار جولن»، مستشهداً بتغريدات أرسلها إمام أوغلو على تويتر، في يوم الانقلاب، لكنه لم يقدم أي دليل آخر.

وأشار أردوغان إلى أن إمام أوغلو لا يمكنه تولي منصب عمدة بلدية إسطنبول، إذا لم يقدم اعتذاره لمحافظ أوردو، بحجة أن إمام أوغلو قام بشتم الحاكم الإقليمي، واصفاً إياه بـ«الكلب»، وقال أردوغان: «مثل هذا الشخص لا يستحق هذا الترشيح، ما لم يعتذر أولاً لحاكم أوردو ولأمتنا (وإن لم يكن كذلك ) فلا يمكنه تولي هذا المنصب».

وقدم مكتب محافظ مدينة أوردو الساحلية، المطلة على البحر الأسود، دعوى قانونية ضد إمام أوغلو، بزعم أنه وجه إهانة له أثناء محاولته الدخول إلى صالة كبار الشخصيات، في مطار المدينة المحلي أوائل يونيو.

إلا أن إمام أوغلو نفى توجيه أي إهانة لمحافظ المدينة، مؤكداً أن الطريقة التي انتهجها المحافظ خلال النقاش الحاد كانت مبتذلة.

وترجح استطلاعات للرأي فوز إمام أوغلو بمنصب رئيس بلدية إسطنبول، للمرة الثانية، بعد إلغاء فوزه في انتخابات مارس، وإعادة التصويت بحجة حدوث عمليات تزوير، وفقاً لموقع أحوال التركي.