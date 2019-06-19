إغلاق الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض بعد الاشتباه بحقيبة ظهر

أفادت وسائل إعلام أميركية أن الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض تم إغلاقها بعدما عثر عناصر جهاز "الخدمة السرية" الأميركي، على حقيبة ظهر ألقاها أحد الأشخاص في شارع بنسلفينيا القريب من البيت الأبيض.
وأشار حساب "الخدمة السرية" على "تويتر"، إلى أنه بتمام الساعة 2:45 بالتوقيت المحلي، قام أحد الأشخاص برمي حقيبة ظهره، وحاول القفز إلى ممر الدراجات الهوائية، ليتم اعتقاله فوراً من قبل عناصر الخدمة السرية الذين استجابوا للحادثة، وقاموا بإغلاق حركة المرور على طول شارع بنسلفينيا المؤدي إلى البيت الأبيض.
وفي تغريدة أخرى، أفادت الوكالة بأن عناصرها قامت بفحص الحقيبة، ليتبين أنها لا تُشكل أي خطر، مضيفة أن من المتوقع إعادة حركة المرور إلى طبيعتها قريباً.
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