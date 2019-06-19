كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تؤكد أهمية احترام سيادة واستقلال السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الكويت الأربعاء، أھمية احترام سيادة السودان واستقلاله.

وجاء التأكيد في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي الذي ترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي عن التقرير نصف السنوي للمحكمة الجنائية الدولية حول السودان، حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، كونا.

وقال العتيبي، إن "تعامل مجلس الأمن مع ملف دارفور يجب أن يكون متسقاً ومتكاملاً، خاصةً في ظل ما نشھده جميعاً من تطورات في دارفور، الإقليم الذي خرج من مرحلة النزاع، وبدأ مرحلة بناء السلام".

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وأضاف "لقد رحب مجلس الأمن أكثر من مرة بتحسن الوضع الأمني، والتشجيع على حل المنازعات بين القبائل بفضل جھود حكومة السودان، وبعثة حفظ السلام، كما شجع الدول على المساھمة في عملية الانتقال لبناء السلام".

وأوضح مندوب الكويت، أنه "بناءً على ما سبق نتمنى ألا تقف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية عثرة أمام جھود تحقيق السلام في السودان، وأن يُترك الأمر للسودانيين أنفسھم لضمان نجاح العملية السلمية الانتقالية، وتعزيز الأمن والاستقرار في السودان بما يلبي آمال وتطلعات أبناء شعبه الشقيق".

وأشار السفير العتيبي إلى أن "قرار المحكمة الجنائية الدولية حول الرئيس السابق عمر البشير لم يحظ بدعم المنظمات الدولية التي ينتمي إليھا السودان، مثل جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وتلك المنظمات جزء من الشراكات الدولية الإقليمية للأمم المتحدة".

واختتم العتيبي كلمته قائلاً: "وإذ نجدد التزامنا باحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما فيھا تلك التي تدعو إلى احترام سيادة الدول، فإننا نؤكد أھمية احترام سيادة السودان واستقلاله".