كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صاروخ جديد يسقط قرب منشآت نفطية في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، سقوط صاروخ كاتيوشا، هو الثاني اليوم، بالقرب من منشآت نفطية في البصرة جنوبي البلاد .

وقالت الخلية: "لاحقاً لخبر سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في محافظة البصرة، الذي وقع على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، فيما سقط صاروخ آخر في قاطع الزبير غربي الرميلة الشمالية، دون حدوث أي خسائر تذكر".