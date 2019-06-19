كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أردوغان_ينبح".. هاشتاج يتصدر "تويتر" رداً على تجاوزات النظام التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هاشتاج "أردوغان_ينبح" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء، ردا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان المسيئة، ومهاجمة الدولة المصرية ومؤسساتها.

جاء ذلك بعد أن أطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج #أردوغان_ ينبح، وطالب المشاهدين بالتفاعل مع الهاشتاج من كل أنحاء العالم. جاء ذلك بعد أن أطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج #أردوغان_ ينبح، وطالب المشاهدين بالتفاعل مع الهاشتاج من كل أنحاء العالم.

وأضاف موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أردوغان لا يكف ويتحدث عن أمور تتعلق مصر ووضعها الداخلي".

وتابع:" أردوغان ينتهج سياسات مهاجمة الدولة المصرية ومؤسساتها، ولا مساس بسيادة وأمن واستقرار مصر".

وأكمل:" العدالة والسيادة المصرية خط أحمر يا أردوغان ولا يستطيع أي فرد أو منظمة في الداخل أو الخارج الهجوم على مصر".