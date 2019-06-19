بعد تجربة قصيرة بفرنسا.. نادي صيني يحل بالرياض لإقناع الهلال بتسريح بنشرقي

بعد أن عاد للعاصمة السعودية، الرياض، وبالضبط لفريقه السابق الهلال السعودي، بعد تجربة إعارة قصيرة في الدوري الفرنسي في درجته الثانية، رفقة نادي لانس، يبدو أن أشرف بنشرقي، اللاعب الدولي المغربي، واللاعب السابق للوداد، سيبقى في القارة اللآسوية، لكن هذه المرة في شرقها، وبالضبط في الدوري الصيني الممتاز.

وحسب صحيفة “sina” الصينية، فإن نادي تيانجين تيدا الصيني، واحد من الأندية الممارسة في الدوري الصيني الممتاز، فتح باب المفاوضات مع اللاعب بنشرقي، من أجل ضمه لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن النادي الصيني، أوفد مسؤولين من النادي، للعاصمة السعودية، من أجل التفاوض مع مسؤولي الفريق السعودي، والتوصل لاتفاق يقضي بانتقال اللاعب المغربي، للدوري الصين هذا الصيف.

وأرد نفس المصدر، أن اللاعب بنشرقي لا يمانع في الانتقال للدوري الصيني، ومجاورة مجموعة من اللاعبين الكبار الذين اختاروا اللعب في هذا الدوري، لكن لم يتم التعرف بعد عن موقف ناديه السعودي، وكذا القيمة المالية التي يشترطها.

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جدير ذكره، أن بنشرقي، أمضى موسما كاملا مع فريق لانس الفرسي، وقدم أداءا محترما، لكنه فشل في تحقيق الصعود لـ”الليغ1″، كما أن النادي لا يدرس تمديد عقد إعارته لمدة إضافية.

وكان بنشرقي، قد انضم، الموسم قبل الماضي، للهلال السعودي، قادما من الوداد البيضاوي، في صفقة قياسيا حينها، قدرت بحوالي 5 ملايير سنتيم، وذلك بعد أن قاد الوداد للتتويج باللقب الإفريقي، على حساب الأهلي المصري.