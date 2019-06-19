وسط تفاقم الأزمة.. الـ”PPS ” يحذر الطلبة والحكومة من التصعيد ويقترح العودة للوساطة

وسط استمرار الجدل حول الاتهامات المباشرة التي وجهتها الحكومة، على لسان المتحدث باسمها وفي بيان رئيسها، لجماعة العدل والاحسان، بتأجيج احتجاجات طلبة الطب، اتجه حزب التقدم والاشتراكية نحو اتخاذ موقف وسط، بتحذير كل أطراف الأزمة من خطر التصعيد”.

وفي ذات السياق، وجه حزب نبيل بنعبد الله، في بيان له أصدره اليوم الأربعاء، نداء لكافة الأطراف المعنية، من حكومة وتنسيقية طلبة، لتغليب العقل والحكمة وتفادي التشنج وشد الحبل، والحرص على التحلي بالاتزان والتبصر والمسؤولية، والسعي المشترك نحو حسن تدبير الملف، محذرا الجانبين من السقوط في ارتكاب أخطاء “سواء من خلال اتخاذ إجراءات وقرارات لا تساهم في تهدئة الأوضاع، أو عبر إنتاج مواقف تفاقم الوضع أكثر مما تساهم في انفراجه”.

وفي الوقت الذي حذر حزب التقدم والاشتراكية كلا من الطلبة والحكومة من اتخاذ قرارات تفاقم الوضع، دعا إلى ضرورة إعادة الاعتبار للفعل السياسي الجاد من أجل تجاوز ما وصفه بـ”الفراغ التأطيري والاستغلال المتطرف للحركات الاحتجاجية المشروعة”، معتبرا أن هذا الاستغلال “يشكل ظاهرة سلبية ومزمنة تنتعش أكثر في ظل أجواء الفراغ التأطيري وضعف مؤسسات الوساطة المدنية والسياسية الناجعة”.

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وفيما كان حزب التقدم والاشتراكية قد أعلن خلال الأسبوع الماضي عن خوض وساطة بين الحكومة وتنسيقية طلبة الطب، قالت مصادر من الحزب إن الوساطة “ماجابش فيها الله”، فيما أعلن المكتب السياسي من جديد اليوم الأربعاء، سعيه العودة للوساطة من جديد.

وأطلق المكتب السياسي نداء من أجل ضـخ نفس ديموقراطي جديد في الحياة الوطنية العامة وإعادة الاعتبار للفعل السياسي الجاد، مع ضرورة سعي الهيئات السياسية والنقابية الديموقراطية والجادة، إلى تقوية حضورها، وذلك من أجل الاضطلاع بالواجب في تأطير المواطنات وحمل قضاياهم، والتواجد إلى جانبهم في قلب المعارك الاجتماعية.