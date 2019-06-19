شفشاون.. حريق يلتهم هكتارين من الغطاء الغابوي

أتى حريق، اليوم الأربعاء، بضواحي مدينة شفشاون على هكتارين من غابة واد انوغرا بدوار وزين التابع ترابيا لجماعة تمروت بإقليم شفشاون.

وكشفت مصادر إعلامية محلية، أن الحريق لم يخلف خسائر بشرية، في حين سارعت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان للسيطرة على ألسنة النيران المشتعلة، دون تحديد أسبابها الرئيسية.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن عناصر الدرك فتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة أسباب وملابسات الحريق.

وكان مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية قد حذر مرارا من توالي الحرائق الغابوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي تشهد سنويا إتلاف مئات الهكتارات من الغطاء الغابوي.