شركة “سيدار” العالمية تختار المغرب لانطلاقتها على المستوى الافريقي

تم أمس الثلاثاء في الدار البيضاء، افتتاح أول محل تابع لشركة “سيدار” المتخصصة في تصميم وتصنيع وتركيب الستائر وورق الحائط، وديكورات النوافذ.

واختار أصحاب الشركة التي تم افتتاحها لأول مرة قبل 125 سنة، أول محل لهم في مارينا الدار البيضاء، في صالة عرض ممتدة على مساحة كبيرة، سيتم عليها عرض 1800 تصميم، وأزيد من 4 آلاف قطعة قماش من 10 ماركات وعلامات عالمية.

وعبر صاحب الشركة، ناهل سلو سوري الأصل عن سعادته لافتتاح أول متجر للشركة في المغرب وافريقيا، بعد قاعات عرض في 4 قارات، و14 دولة.

وتعرض شركة “سيدار” علامات تجارية من قبيل “ماركو بولو”، و”أرماني”، و”فوجيكاوا”، و”سواروفسكي”، و”فيرساتشي”، و”سومفي” و”أمازونا”، ودنهاج”، وغيرها من الماركات العالمية.