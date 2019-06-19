ميلان الإيطالي يعين مدربا جديدا خلفا لغاتوزو

أعلن نادي، إيسي ميلام الإيطالي، اليوم الأربعاء، تعيين ماركو جيامباولو مدربا جديدا للفريقن الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم “الكالتشو”، في عقد سيمتد لموسمين مع إمكانية التمديد.

وأكد النادي الإيطالي، في بلاغ رسمي له، اليوم ، أن جيامباولو (51 عاما)، الذي قاد نادي سامبدوريا في ثلاثة مواسم سابقة، وحقق معه نتائج مهمة في الدوري، سيحل محل جينارو غاتوسو بعد أن ترك الفريق بنهاية الموسم الماضي، بالتراضي.

وأوضح البيان ”سينقل ميلانو قيادة الجهاز الفني إلى ماركو جيامباولو بدءا من أول يوليو 2019 بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2021 مع إمكانية التمديد حتى 30 يونيو 2022“.