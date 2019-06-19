سجل المعهد الجغرافي الوطني الإسباني لقياس الزلازل، اليوم الأربعاء، هزة أرضية بسواحل سبتة المحتلة، بلغت قوتها 2.3 درجات على مقياس ريختر، في عمق 1000 متر ومسافة 12.6 كيلومتر حيث، وصلت مداها إلى مدينة مارتيل.
وكشف مواقع “el faro ceuta” الإسباني أن الهزة وقعت حوالي الساعة السادسة والنصف بتوقيت إسبانيا، والرابعة والنصف بعد الزوال بتوقيت المغرب، ولم تسجل أي خسائر في الممتلكات العامة أو على مستوى البشري.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ زلزال الحسيمة سنة 2004 و جهة الشمال تعرف من حين إلى آخر هزات أرضية متفاوتة درجاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر وصل مداها إلى مدينة مرتيل.. تسجيل هزة أرضية بسبتة بقوة 2.3 درجات على سلم ريختر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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