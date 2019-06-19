في اجتماع دام ساعتين.. الرميد يستقبل طلبة الطب ويعد بفتح تحقيق

بعد يوم من طلبهم للقائه، جلس وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، على طاولة الحوار مع تنسيقية طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، للاستماع لشكاياتهم.

وفي حديثه مع “اليوم 24″، اليوم الأربعاء، قال إلياس الخطيب، عضو تنسيقية طلبة الطب، إن أعضاء التنسيقية استقبلوا، أمس الثلاثاء، من طرف الرميد، في اجتماع دام لما يقارب الساعتين.

وأوضح ذات المتحدث، أن الطلبة نقلوا للرميد الخروقات القانونية والحقوقية في حقهم وحق أساتذتهم وآبائهم، وكل ما يرونه “خروقات وضغوطات”.

وأضاف ذات المتحدث، أن الطلبة تلقوا وعودا من الرميد، على خلفية تقديمهم لملفهم الحقوقي، بفتح تحقيقات في الوقائع التي سجلوها.

وفي ندوة لهم نظموها، أول أمس الإثنين، قال طلبة الطب إنهم يتعرضون للتضييق من أجل دفعهم لوقف مقاطعتهم للامتحانات، متحدثين عن تهديد طالبات بالطرد من الأحياء الجامعية بكل من مدن الرباط ومراكش ووجدة، وطرد أساتذة لهم بسبب دعمهم لاحتجاجاتهم، والتضييق والضغط على آبائهم.