ماتا يمدد عقده مع مانشستر يونايتد

قال مانشستر يونايتد يوم الأربعاء إن لاعب الوسط خوان ماتا وقع عقدا جديدا مع النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم سيبقيه في أولد ترافورد حتى يونيو 2021.

وانضم ماتا صانع اللعب الإسباني البالغ من العمر 31 عاما إلى مانشستر يونايتد قادما من تشيلسي في 2014 في صفقة قياسية للنادي وقتها مقابل 37.1 مليون جنيه إسترليني (46.86 مليون دولار).

وأوضح يونايتد أن ماتا، الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده الحالي هذا الشهر، وافق على البقاء مع يونايتد بطل الدوري الانجليزي 20 مرة لمدة عامين آخرين مع وجود بند يسمح بالتجديد لعام إضافي.

وقال ماتا في بيان على موقع النادي على الانترنت ”إنه لشرف حقيقي أن أستمر في تمثيل هذا النادي المذهل وجمهوره الرائع. قضيت خمس سنوات في مانشستر يونايتد وأنا فخور بهذا وبأن بيتي هو أولد ترافورد“.