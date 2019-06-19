ضباط في بحرية الاحتلال: قرار وقف ضخ الغاز شكل دعما لحماس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجه ضباط كبار في سلاح البحرية التابع للجيش الإسرائيلي، انتقادات لاذعه لوزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس، على خلفية قراره بوقف ضخ الغاز الطبيعي من حقل "تمار" باتجاه مدينة عسقلان في أعقاب نشوب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أيار/ مايو الماضي.

وبحسب موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، فإن شطاينيتس اتخذ القرار مباشرة عقب اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، الذي اجتمع حينها لاطلاع المجلس الوزراي على مستجدات العدوان الإسرائيلي وجود الوساطة في محاولة للتوصل إلى تهدئة.

وذكر الموقع أن قرار شطاينيتس الذي أتخذ مباشرة عقب اجتماع "الكابينيت" من دون العودة إلى قيادات الجيش عامة وإلى قيادات سلاح البحرية على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن القيادات العسكرية في الجيش أحيطت علمًا بقرار الوزير الإسرائيلي عبر وسائل الإعلام.

واعتبر ضباط سلاح البحرية التابع للاحتلال الإسرائيلي، أن قرار شطاينيتس، بالإضافة إلى أنه كلّف خزينة الدولة ملايين الشواقل لاستخدام مصادر طاقة بديلة أخرى، مقرون هو أيضا بتكاليف مالية باهظة أخرى تنفقها خزينة الدولة وشركة الكهرباء، أعطى لفصائل المقاومة في غزة، وفي مقدمتها الجناح العسكري لحركة "حماس"، محفزًا ودعمًا ومصدرًا كبيرًا للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت الموقع إلى حديث الضباط في الغرف المغلقة والذي يتمحور حول قناعة الوزير شطاينيتس بقدرة حركة حماس على تنفيذ عمليات بحرية من شأنها أن تعطل تدفق الغاز من حقل "تمار"، على ضوء تهديدات الحركة التي تزامنت مع العدوان الإسرائيلي بتوسيع نطاق عملياته.

واستشهد الوزير بعملية "زيكيم" التي نفذتها وحدة الكوماندوز في البحرية القسامية، واستهدفت خلالها قاعدتي زيكيم والبحرية الإسرائيلية، والتي اعتبرت حينها العملية الأولى من نوعها، وأحد أهم مفاجآت كتائب القسام، وشكلت صدمةً كبيرةً للقيادة الإسرائيلية لا سيما أنها نفذت بعد 24 ساعةً فقط على بدء معركة 'العصف المأكول/ الجرف الصامد" صيف العام 2014.

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ويرى قيادات في البحرية الإسرائيلية، أنه لو أطلع وزير الطاقة الإسرائيلي قيادات الجيش على قراره، لتمكنوا من إقناعه بقدرة البحرية الإسرائيلية على "إحباط" عمليات قوات النخبة التابعة لحركة حماس، بالإضافة إلى حماية البنية التحتية.

وقال الضباط، وفقًا لـ"واللا"، إن قرار شطاينيتس "أعطى دعمًا وسندًا إضافيًا للإرهاب، لأن الجناح العسكري لحماس قد يعتقد أنه يمكن أن يمارس ضغوطًا على دولة إسرائيل".

وفي رد مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي على ما ورد في التقرير، اعتبر أنه "في الدولة الديمقراطية، ليس من مهمة الجيش انتقاد الحكومة وقراراتها في وسائل الإعلام"، وجاء أيضًا أن "المجلس الوزاري المصغر ومكتب وزير الطاقة منفتحان على البحرية للتعبير عن موقفها وشرح نهجها".

وشدد مكتب شطاينيتس في رده على أنه اتخذ قرار وقف ضخ الغاز من حقل "تمار" بعد التشاور مع رئيس الحكومة ووزير الأمن ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ومسؤولي المخابرات.