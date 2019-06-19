الغاز الروسي يصل إلى إسبانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت بيانات من "رفينيتيف أيكون" أن "نوفاتك"، أكبر منتج غاز غير حكومي في روسيا، قد سلمت أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى إسبانيا من مجمع فيسوتسك التابع لها.

كانت أكبر منتج روسي للغاز المسال، نوفاتك، قد أسست رسميا مجمع فيسوتسك المطل على بحر البلطيق في نيسان/ أبريل.

ووفق البيانات، أرسلت نوفاتك شحنة حجمها 9500 متر مكعب (ستة آلاف طن) إلى ميناء الفيرول في إسبانيا يوم 15 حزيران/ يونيو.

وتبلغ طاقة خط الإنتاج الأول في مجمع فيسوتسك 660 ألف طن من الغاز المجمد سنويا. ولدى نوفاتك خطط لزيادتها إلى أكثر من 1.1 مليون طن سنويا بإضافة خط ثان.

وكشفت بيانات الشحن البحري على رفينيتيف أيكون، أن المجمع أرسل أيضا حوالي 27 شحنة من الغاز المسال حجمها الإجمالي 250 ألف متر مكعب (حوالي 160 ألف طن) إلى ليتوانيا وفنلندا والسويد وهولندا.