جزيرة في تركيا أهلها يعرضونها للبيع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرر سكان جزيرة تركية في بحر إيجة، عرض جزيرتهم للبيع للمستثمرين، بمبلغ 105 ملايين ليرة تركية (نحو 18 مليون دولار).

وقال الوكيل العقاري للجزيرة، أحمد يوكسل، اليوم الأربعاء، إن مساحة جزيرة جيجك (جزيرة الزهور) التابعة لولاية باليكسير غربي تركيا، تبلغ 450 مترًا مربعًا.

وقال إن الجزيرة التي تبعد عن شاطئ بحر مرمرة من الجهة التركية، 230 مترًا فقط، هي ملكية خاصة بالكامل لسكانها.

وأضاف أن الجزيرة تبعد نحو 12 كيلومترًا عن بلدة آيوالق بولاية باليكسير، و3.5 كيلومترًا عن الطريق السريع الذي يربط ولايتي إزمير وجناق قلعة.

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وتابع أن ملكية الجزيرة تعود لـ 3 عائلات هم سكانها، وأن هذه العائلات عرضت الجزيرة للبيع مقابل 105 ملايين ليرة تركية.

واستطرد قائلا إن الجزيرة تحتوي على 3 مبانٍ و4 آبار للمياه العذبة وأشجار زيتون، ويبلغ ارتفاع أعلى نقطة فيها 22 متراً.

وقال إن السكان يتطلعون لبيع الجزيرة التي تقع في منطقة تمتلك كافة مقومات الاستثمار السياحي، للمستثمرين من أجل دعم الحركة الاستثمارية واقتصاد المنطقة بطريقة إيجابية.