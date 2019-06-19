أمير الكويت يبحث في العراق العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

بغداد ـ وكالات: أعلنت الرئاسة الكويتية وصول أمير الكويت صباح الأحمد إلى بغداد، ولقاء الرئيس العراقي برهم صالح. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الرئيس العراقي ووزير النفط ومسؤولين كبارا آخرين التقوا الشيخ صباح الأحمد الصباح وبحثوا العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية. وكان في استقبال أمير الكويت الرئيس العراقي برهم صالح ونائب رئيس الوزراء العراقي وزير النفط ثامر الغضبان ووزير الخارجية محمد علي الحكيم.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الكويتية خالد الجارالله إن الزيارة “تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين كما أنها تنطوي على أبعاد مهمة ودلالات حيوية”. وأكد أن الزيارة ستمثل فرصة ليقوم الوزراء الكويتيون بالتباحث مع نظرائهم في الجانب العراقي حول “سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين وحسم الملفات العالقة بينهما”.

وهذه الزيارة هي الثانية لأمير الكويت للعراق منذ توليه الحكم عام 2006، إذ سبق أن قام بزيارة لها عام 2012. وكانت العلاقات بين الجانبين شهدت سنوات من القطيعة بعد غزو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للكويت عام 1990.

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