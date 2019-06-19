انتشال جثة غريق من نهر الديوانية

وقالت الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فريق وحدة الغوص التابع إلى قسم الشرطة النهرية في قيادة شرطة محافظة الديوانية والمنشآت تمكن من إنتشال جثة غريق من نهر الديوانية جسر حي الفرات يبلغ من العمر 20 عاما".



واكدت الشرطة ان "هذه الحالة الثانية في نفس المكان تماما"، داعية المواطنين الى "عدم السباحة في الانهر".

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