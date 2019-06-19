وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديرية شرطة أم الربيعين التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على إخبار المواطنين قامت بضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية غير صالحة للإستهلاك البشري والقبض على اثنين من المتهمين وهما من اصحاب المحلات".



وأضاف معن، أنه "تم ضبط المواد في منطقة موصل الجديدة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تعلن اعتقال شخصين وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بايمن الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.