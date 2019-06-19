العقوبات التركية وعنصرية قطر.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم الأربعاء الـ19 من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة يبرز تأكيد البحرية الأمريكية أن شظايا الألغام تكشف ضلوع إيران بهجوم خليج عمان، والعقوبات المنتظرة من ترامب ضد تركيا لعرقلة "إس-400" الروسية، وتغريم سفارة قطر في لندن 225 ألف دولار بقضية العنصرية، والقرار العربي بتصنيف الحوثي "جماعة إرهابية"، وجوبا تعلن عن مبادرة لتقريب "وجهات النظر" بالسودان، والسعودية تؤكد أن التقرير الأممي بشأن خاشقجي يشمل مزاعم بلا أساس.

أما في الاقتصاد فتطالعون تهاوي الليرة التركية إلى 1.5% بعد تهديدات واشنطن بعقوبات جديدة، و16 مليار دولار تمويلا للصفقات التجارية العربية في 28 عاما، و26% من إمدادات النفط العالمية تستوردها 4 دول وأولها الصين.

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وإلى الملاعب، تقارير تؤكد رفض نيمار الانتقال لريال مدريد.

وفي الفن تتعرفون على أبرز 5 ممثلين جسدوا شخصية "سبايدر مان"، وفي التكنولوجيا ميزة من "أبل" تحميك من المتطفلين.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، يمكنكم مطالعة النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة بـالضغط هنا.