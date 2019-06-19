روسيا: نتائج التحقيق في كارثة الطائرة الماليزية لا أساس لها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية لحطام الطائرة الماليزية

عبرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء عن الأسف تجاه نتائج التحقيق في حادث تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية في الرحلة "إم.إتش 17" وقالت إنه لا أساس للاتهامات بالقتل الموجهة لأشخاص روس مشتبه بهم.

وذكر فريق تحقيق في وقت سابق اليوم الأربعاء إن ثلاثة مواطنين من روسيا ومواطنا أوكرانيا ستوجه إليهم تهم القتل بسبب إسقاط طائرة الرحلة إم.إتش 17 في شرق أوكرانيا عام 2014 في حادث أودى بحياة 298 شخصا. ومن المقرر بدء محاكمة المشتبه بهم في هولندا في مارس آذار المقبل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني "مرة أخرى يتم توجيه اتهامات لا أساس لها بالمرة إلى الجانب الروسي بهدف تشويه سمعة روسيا الاتحادية أمام المجتمع الدولي".