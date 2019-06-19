في دقيقة ونصف.. "العربية" تستعرض تناقضات تقرير الأمم المتحدة حول خاشقجي

بثت قناة العربية تقريرا ناريا حول مزاعم تقرير جديد للأمم المتحدة صدر اليوم الأربعاء، حزيران 19، 2019. وكشف التقرير حقيقة ما تضمنه التقرير عن حقيقة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلده بتركيا قبل أشهر. واستعرض التقرير الخاص بقناة العربية، والذي لاتزيد مدته عن دقيقتين، تناقضات Advertisements تقرير الأمم المتحدة حول القضية. وذكر تقرير القناة أن تقرير الأمم المتحدة حمل بصمات سياسية، وأنه لا يشير إلى موقف رسمي للأمم المتحدة وإن صدر باسمها. وتطرق التقرير إلى المعدين للتقرير، ومن بينهم أشخاص عرفوا بعدائهم للسعودية.

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