ليبيا.. الجيش الوطني يتصدى لهجوم قرب مطار طرابلس

تصدى الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، لهجوم نفذته إحدى المليشيات قرب كوبري الفروسية في طريق مطار طرابلس الدولي، وذلك بحسب المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبي.

وذكر الجيش الليبي، في بيان، أنه تم القضاء على محاولة المليشيات، واغتنام 3 سيارات عسكرية، وتدمير مدرعة وآلية مسلحة مزودة برشاش من عيار 23 ميلليمتر مضاد للطائرات (23 م/ط).

ولفت البيان إلى أن قوات الجيش تحاصر مجموعة مسلحة خلف المطار وتتعامل معها في هذه الأثناء.

وقال المركز الإعلامي: إن مليشيات طرابلس لاقت هزيمة كبرى، أسفرت عن اعتقال 8 عناصر بينهم 4 مرتزقة، كما نفذت قوات سلاح الجو ضربة على مخزن لذخائر المليشيات في منطقة تاجوراء، بكل دقة ونجاح.

وأعرب الجيش الليبي عن ترحيبه بمنتسبي الكتيبة 188 التي أعلنت انضمامها للقوات المسلحة الوطنية تحت قيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر، مؤكدا ترحيبها بكل من ينحاز إلى صف الوطن ضد الإرهاب.