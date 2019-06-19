شكرا لقرائتكم خبر عن 25 قتيلاً في ضربات جديدة للنظام السوري على إدلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)

قتل 16 مدنياً وتسعة مقاتلين من المعارضة السورية، اليوم (الأربعاء)، بغارات جوية جديدة نفذّها النظام السوري في شمال غرب البلاد، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فيما قال مصوّر فرانس برس إنّ الغارات دمّرت محال تجارية وأدت إلى مقتل الباعة والمشترين. ولفت إلى «تطاير أشلاء» على بعد أكثر من مئة متر من موقع الضربة.

وأضاف أنّ فرق الإنقاذ سارعت إلى انتشال جثث من تحت الأنقاض.