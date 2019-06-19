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25 قتيلاً في ضربات جديدة للنظام السوري على إدلب

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (بيروت)

قتل 16 مدنياً وتسعة مقاتلين من المعارضة السورية، اليوم (الأربعاء)، بغارات جوية جديدة نفذّها النظام السوري في شمال غرب البلاد، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فيما قال مصوّر فرانس برس إنّ الغارات دمّرت محال تجارية وأدت إلى مقتل الباعة والمشترين. ولفت إلى «تطاير أشلاء» على بعد أكثر من مئة متر من موقع الضربة.

وأضاف أنّ فرق الإنقاذ سارعت إلى انتشال جثث من تحت الأنقاض.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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