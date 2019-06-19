«إعمار اليمن» يبحث إنشاء كلية الطب ومُجمع الموهوبين في مأرب

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) يبحث البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تنفيذ مشروعي بناء كلية الطب، وبناء المجمع التربوي للموهوبين في محافظة مأرب. يبحث البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تنفيذ مشروعي بناء كلية الطب، وبناء المجمع التربوي للموهوبين في محافظة مأرب. وأكد البرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الأربعاء)، أن المشروعين سيخدمان القطاع التعليمي والصحي في المحافظة.



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