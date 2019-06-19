شكرا لقرائتكم خبر عن 3 روس وأوكراني يحاكمون بتهمة إسقاط طائرة ماليزية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (نيوايخاين)

أعلن الفريق الدولي الذي يحقق في ملابسات تحطم الطائرة الماليزية في أجواء شرق أوكرانيا بصاروخ روسي، اليوم (الأربعاء)، أن ثلاثة روس وأوكرانياً سيحاكمون في التاسع من مارس 2020 في هولندا بتهمة التورط بهذه الحادثة.

ويتهم الأربعة بإطلاق صاروخ أسقط في السابع عشر من يوليو 2014 طائرة البوينغ التابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق منطقة النزاع المسلحة في شرق أوكرانيا الإنفصالي.

ولقي ركاب الطائرة الـ 283 وأفراد الطاقم الـ 15 مصرعهم في الحادث.