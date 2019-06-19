شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إسرائيلي يتوقع محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القدس المحتلة)

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، اليوم (الأربعاء)، إن إسرائيل تتوقع البدء في محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية خلال شهر، بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ولم يعلق لبنان علناً على ما إذا كان سيشارك في محادثات أو على أي إطار زمني محتمل.

وقال شتاينتز لمحطة ريشيت 13 التلفزيونية الإسرائيلية:«آمل أن نبدأ المفاوضات في الشهر القادم خلال هذا الصيف».

وأضاف «قالوا نعم إنهم مستعدون للجلوس وحل النزاع لكن لا تزال هناك البنود (التي يتعين الاتفاق عليها)».