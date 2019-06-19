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وزير إسرائيلي يتوقع محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية

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جدة - خالد شويل - رويترز (القدس المحتلة)

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، اليوم (الأربعاء)، إن إسرائيل تتوقع البدء في محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية خلال شهر، بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ولم يعلق لبنان علناً على ما إذا كان سيشارك في محادثات أو على أي إطار زمني محتمل.

وقال شتاينتز لمحطة ريشيت 13 التلفزيونية الإسرائيلية:«آمل أن نبدأ المفاوضات في الشهر القادم خلال هذا الصيف».

وأضاف «قالوا نعم إنهم مستعدون للجلوس وحل النزاع لكن لا تزال هناك البنود (التي يتعين الاتفاق عليها)».


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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