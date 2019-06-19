العراق يتخذ إجراءات ضد مطلقي الصواريخ في البلاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بغداد

كلفت قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس جميع الأجهزة الاستخبارية والقوات الأمنية باتخاذ الإجراءات ضد مطلقي الصواريخ على مواقع مختلفة بالعراق.

وذكر بيان عن خلية الإعلام الأمني أمس أن قيادة العمليات المشتركة كلفت الأجهزة الاستخبارية بجمع المعلومات وتشخيص الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ والقذائف على عدد من المواقع العسكرية والمدنية لردعها أمنيا والرد عليها.

وكان رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي منع أية قوة أجنبية بالعمل أو الحركة على الأرض العراقية بدون إذن واتفاق وسيطرة من الحكومة العراقية بما في ذلك الأعمال ضد أي دولة أخرى.